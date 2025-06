Allegri ha chiesto un centravanti titolare: Vlahovic preferito ma la lista è folta

vedi letture

Massimiliano Allegri ha messo in chiaro le cose fin da subito con la dirigenza e con Giorgio Furlani: come riferito oggi da Tuttosport, il tecnico livornese ha richiesto l'arrivo dal mercato di un centravanti titolare. Un tema che ha al suo interno diverse implicazioni, dai membri che compongono la rosa attuale agli obiettivi che la dirigenza rossonera, anche su indicazione dell'allenatore, ha messo in lista.

Questione Gimenez

Leggendo dell'interesse del Milan per un centravanti titolare, il primo pensiero che sorge è senza dubbio il futuro di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano è stato acquistato dal club rossonero solamente sei mesi fa e l'investimento, economico ma anche mediatico, è stato importante: circa 30 milioni di euro. Dopo una bella partenza, l'attaccante ex Feyenoord è stato abbattuto dalle sfide dell'ambientamento in un campionato difficile come la Serie A, riprendendosi solo a fasi alterne nella parte conclusiva della stagione. Questo investimento sarà protetto dal Milan che non ha intenzione di cedere la punta (salvo offerte indecenti) ma che ha volontà di affiancargli un po' di concorrenza.

Vlahovic il preferito

Considerando che Abraham torna alla Roma e Jovic non dovrebbe rinnovare il suo contratto, al momento il parco attaccanti del Diavolo conta Gimenez e Camarda. Per il talento classe 2008 sarà cercata una soluzione in prestito. Fatte queste valutazioni, è chiaro che il Milan un attaccante lo deve prendere. Allegri spinge però per un giocatore di primo piano da mettere in sana competizione con El Bebote. In questo senso il preferito è Dusan Vlahovic, che l'allenatore ha avuto alla Juventus. Il serbo per 25 milioni potrebbe spostarsi ma il vero problema è costituito dall'ingaggio, che attualmente ammonta a 12. Situazione opposta, cartellino alto e ingaggio più basso, per Mateo Retegui, altro nome in lista. Un'occasione di mercato, invece, potrebbe essere Darwin Nunez che il Liverpool può liberare con la formula del prestito con diritto. Non vanno poi tolti dall'equazione nè Lorenzo Lucca nè il sogno proibito Osimhen.