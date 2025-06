Milan svizzero: avanza Xhaka, piace Jashari. Si cambia in mezzo al campo

Con la cessione di Tijjani Reijnders ufficializzata e quella di Yunus Musah a un passo, quest'estate si preannuncia una nuova rivoluzione a centrocampo per il Milan che, al momento, conterebbe solamente Fofana, Loftus e Bondo. Per questo il club è al lavoro per rinforzare l'anima della squadra, anche perchè i tifosi si aspettano dei colpi importanti dopo la cessione di Reijnders.

Milan svizzero

Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa il punto sugli obiettivi per la nuova mediana rossonera. Tolto l'ingaggio di Luka Modric, che completerà tutto l'iter del trasferimento dopo il Mondiale per Club e che all'interno della rosa rappresenterà un plus dal punto di vista del carisma, i due obiettivi principali che propone la rosea oggi raccontano un Milan svizzero. Da una parte c'è l'esperienza che si chiama Granit Xhaka, capitano della Nazionale, dall'altra c'è il suo erede rossocrociato Ardon Jashari, classe 2002 che il Diavolo ha sfidato in Champions League quest'anno contro il Bruges. Per quanto riguarda il primo obiettivo, tutto ruota intorno all'accordo tra Milan e Bayer Leverkusen, considerato che Xhaka ha un contratto in essere fino al 2028. Il classe 1992 rappresenterebbe un altro colpo di assoluta esperienza ed equilibrio in mezzo al campo, egli stesso ha aperto alla possibilità di un trasferimento in rossonero. Da via Aldo Rossi si lavora con ottimismo.

Linea verde

Da capire se nella mente di Tare si proseguirà con la "linea Modric", quindi cercando giocatori esperti, o se ci si atterrà alla ricerca di giovani talenti da far emergere, un po' com'è stato per Reijnders. Ardon Jashari si inserisce in questo secondo filone. Viene considerato l'erede proprio di Xhaka in patria e ci sono diversi club su di lui, in particolare dalla Germania. Il prezzo che viene indicato questa mattina dalla rosea è di 35 milioni di euro. Per rimanere sempre in tema giovani, la Gazzetta questa mattina propone anche il nome dello spagnolo Javi Guerra, classe 2003 ma già con tanta esperienza alle spalle nel Valencia. Al momento è impegnato in Euro U21 e il costo del suo cartellino sarebbe leggermente minore rispetto a quello del talento rossocrociato.