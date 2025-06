MN - L'agente di Theo prova a ravvivare la pista Atletico: da capire la volontà da Madrid

La serata di ieri è stato molto turbolenta in casa rossonera per la gestione dell'affare Theo Hernandez con l'Atletico Madrid. Prima erano arrivate conferme su un'accelerata dell'operazione e sull'avvicinamento tra le parti in vista di un accordo: si parlava di distanze economiche ridotte. Dopo tre ore invece, poco prima della mezzanotte, la notizia dell'interruzione di ogni trattativa tra i due club con qualcosa che, nel mezzo, deve essere successo.

Agente al lavoro

Nonostante le indiscrezioni abbiano confermato sin dall'inizio la trattativa saltata, oggi la redazione di MilanNews.it apprende e riporta che l'entourage di Theo Hernandez, capeggiato dall'agente Manuel Garcia Quilon, è al lavoro in questi minuti e in queste ore per cercare di ricucire lo strappo e ravvivare la pista Atletico Madrid. Molto dipenderà dalla volontà del club spagnolo che nei prossimi giorni sarà impegnato nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. La situazione incerta rimane ed è soggetta a costanti aggiornamenti nelle prossime ore.

Theo Hernandez è in scadenza di contratto con il Milan, con l'accordo in essere che terminerà nel giugno del 2026: il club e il giocatore non sono arrivati a stringersi la mano per il rinnovo e difficilmente lo faranno quest'estate. Dopo aver rifiutato le offerte dell'Al Hilal, Theo ha spinto per andare all'Atletico che però offre molto meno rispetto ai 30 milioni messi sul piatto dall'Arabia.

di Antonio Vitiello