Allegri punta su 'Cavallo Pazzo': Rabiot nel mirino del Milan per una nuova corsa vincente

vedi letture

Il Milan punta Adrien Rabiot su indicazione di Massimiliano Allegri. In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport il centrocampista francese ha svelato di sentirsi spesso con il neo allenatore dei rossoneri, e chissà se in una delle tante chiacchierate andate in scena in questi mesi non si sia anche parlato di un suo (possibile) ritorno in Serie A.

Allegri punta su 'Cavallo Pazzo'

Quello di Adrien Rabiot non è un nome qualunque per il centrocampo del Milan. Ai tempi della Juventus il francese era stato soprannominato sui social dai tifosi “Cavallo Pazzo”, perché un mix tra potenza fisica, eleganza nella corsa e una certa imprevedibilità che lo ha reso e lo rende tutt'ora, a 30 anni, tanto affascinante quanto a volte indomabile. Ed è proprio questa sua natura ribelle e imprevedibile che affascina Allegri, che in bianconero è riuscito più di chiunque altro a incanalare il talento del centrocampista in un sistema vincente.

Il rapporto tra i due è poi solidissimo, l'ha confermato il calciatore stesso. Allegri ha spesso difeso e valorizzato Rabiot anche in quei momenti complicati in cui il pubblico e la critica lo prendevano di mira. Con lui il centrocampista ex PSG ha trovato continuità, ma soprattutto crescita personale e professionale, come confermano anche i numeri. Sotto la guida del toscano, infatti, l'attuale giocatore del Marsiglia ha totalizzato 16 gol e 11 assist in 127 presenze, che potrebbero diventarne di più nel momento in cui l'ipotesi Milan si concretizzasse.

Ostacolo Marsiglia

Allegri vuole Rabiot al Milan. Dopo averlo allenato alla Juventus il tecnico toscano è sicuro che anche in rossonero il centrocampista francese possa dire la sua risultando essere in più occasioni decisivo. Lato calciatore non ci sarebbe chiusura ad un eventuale approdo a Milano, anche perché la presenza in panchina di Allegri fa tutta la differenza di questo mondo.

Il problema è uno solo: il Marsiglia. L'OM e Roberto De Zerbi non hanno alcuna intenzione di separarsi da Adrien Rabiot, che nella passata stagione è risultato essere decisivo per il ritorno in Champions League della storica formazione transalpina con 10 gol e 6 assist in 31 presenze stagionali (in tutte le competizioni). Considerando l'età e la scadenza del contratto nel giugno 2026, il francese potrebbe approdare al Milan anche per circa 10 milioni di euro, se non addirittura meno, ma dalle parti del Velodrome sarebbero pronti ad erigere un vero e proprio muro affinché questo scenario non si concretizzi, anche perché fino ad adesso il calciatore non ha manifestato la voglia di andare via.

Il Milan, intanto, osserva e studia la strategia migliore, ma tornando a lavorare con Allegri Rabiot – il “Cavallo Pazzo” – potrebbe trovare a San Siro la pista perfetta per la sua prossima corsa.