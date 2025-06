Milan, Jashari nel mirino: Tare al lavoro per rinforzare il centrocampo

Il Milan accelera sul mercato in vista della prossima stagione, con un occhio puntato sul centrocampo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, Igli Tare è al lavoro per portare in rossonero Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 attualmente in forza al Club Brugge.

Come riportato da Alfredo Pedullà e Michele Criscitiello a Sportitalia, Jashari è un profilo che piace molto a Massimiliano Allegri, che lo considera un elemento ideale per dare freschezza, intensità e visione di gioco alla mediana milanista. Il giovane svizzero si è messo in mostra per personalità, intelligenza tattica e capacità di agire in diverse posizioni del centrocampo.

Un incontro decisivo è previsto per domani, ma al momento resta una distanza economica da colmare: il Club Brugge chiede circa 20 milioni di euro, mentre il Milan si è fermato a un’offerta di 15. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa, con la volontà comune di chiudere l’operazione il prima possibile.

L’arrivo di Jashari rappresenterebbe un investimento importante per il futuro e un tassello utile sin da subito per il nuovo progetto tecnico targato Allegri. Il Milan spinge, il Brugge riflette: le prossime ore potrebbero essere decisive.