Mercato Milan, annuncio clamoroso di Moretto: "Vi do un nome nuovo. Milan su Vlahovic e Darwin"

vedi letture

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale YouTube di Fabrizio Romano sulle strategie in attacco del calciomercato del Milan: “Lucca sarà un nome importante. Ha fatto molto bene con l’Udinese e sarà un giocatore di cui parleremo. Vi faccio un nome nuovo: il Milan cerca un attaccante e un nome che é nella testa di Allegri é Dusan Vlahovic, ma é stato sondato anche quello di Darwin Nunez; sappiamo che ci sono costi alti, bisognerà capire tante cose, ma ad oggi é stato sondato. Il Milan sta cercando un attaccante di alto livello e Darwin é nella lista del Milan. Il club, intanto, continua a reiterare a Leao e al suo Entourage che non é in vendita, a meno di offerte irrinunciabili da almeno 90 milioni di euro; pista Bayern Monaco abbastanza fredda”.

LE ULTIME SUL FUTURO DI THEO

Continua la saga per la cessione di Theo Hernandez. Racconta Matteo Moretto, in diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che dopo aver rifiutato l'Al-Hilal Theo ha raggiunto un accordo verbale con l’Atletico Madrid. Gli spagnoli vogliono rinforzare la fascia sinistra e sanno che Theo non vuole rinnovare con il Milan, rendendo il tutto una potenziale occasione di mercato.

Il francese vuole l'Atletico Madrid, ma al momento la distanza tra i club è notevole. I colchoneros offrono meno di 20 milioni di euro, bonus compresi, mentre il Milan si aspetta di avere un'offerta all'altezza del giocatore. Sarà una trattativa che non morirà oggi ma continuerà nelle prossime settimane, con l'Atletico che giocherà sul fatto di avere già l'ok e l'accordo col giocatore.