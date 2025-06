90 milioni per il Milan dopo le cessioni: Tare può adesso gestire un tesoro

Fatta eccezione per l'operazione Luka Modric, che andrà in porto solo dopo il Mondiale per Club, in questi 10 movimentati giorni della breve finestra di calciomercato di giugno il Milan si è dedicato soprattutto alle cessioni. A quella di Pellegrino, diventato un nuovo calciatore del Boca Juniors, ci sono da aggiungere quella record di Tijjani Reijnders, ufficializzato ieri dal Manchester City, e l'oramai prossima di Yunus Musah, pronto a mettersi al servizio di Antonio Conte al Napoli.

Piazzando questi tre calciatori il Milan ha immediatamente fatto fronte ai mancati ricavi della qualificazione alla Champions League, racimolando allo stesso tempo un tesoro anche piuttosto cospicuo da poter reinvestire in questo calciomercato per andare a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Non a caso questa mattina Il Corriere dello Sport parla addirittura di una somma vicina, se non addirittura superiore, ai 90 milioni di euro che il direttore sportivo Igli Tare potrà (e dovrà) gestire nel migliore dei modi per permettere al Milan di tornare ad essere subito competitivo quanto meno in Italia.