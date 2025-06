Alla conquista di Maignan. Tuttosport: "Allegri gioca la carta Filippi"

Sfumata l'ipotesi Chelsea, il Milan ha tolto la mercato Mike Maignan su richiesta di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha intenzione di ripartire proprio dal francese, calciatore che apprezzerebbe particolarmente non solo per le sue doti tecniche ma anche per l'importanza che ha all'interno dello spogliatoio rossonero. Dopo i movimenti di questi giorni Allegri è però consapevole di dover recuperare prima mentalmente Maignan, convincendolo a sposare il nuovo corso rossonero.

E per farlo l'allenatore del Milan ha deciso di puntare su uno dei preparatori atletici più importanti ed influenti in Italia, come riportato anche questa mattina da Tuttosport che ha titolato "Allegri per conquistare Maignan gioca la carta Filippi", uno dei massimi esperti nel suo ruolo reduce da un'esperienza pluridecennale alla Juventus.