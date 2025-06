In definizione gli ultimi dettagli tra Milan e Napoli per la cessione di Musah

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X in queste ore sono in fase di definizione gli ultimi dettagli tra Milan e Napoli per la cessione di Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, pallino di Antonio Conte da tempo, ha già un accordo con la società partenopea ed è assolutamente favorevole al trasferimento. Nei piani del Napoli lo statunitense sarà il sostituto di Billing, che non verrà riscattato e farà ritorno al Bournemouth.

Nella giornata di ieri Fabrizio Romano ha rivelato una trattativa che si è svolta a fari spenti ed è venuta alla luce quando ormai il più era fatto: Musah è pronto a trasferirsi al Napoli per circa 25 milioni di euro, a titolo definitivo. Pagato 21.2 milioni dal Valencia nell'estate 2023, il centrocampista ha un costo residuo a bilancio di circa 12,7 milioni di euro: se venissero confermate le cifre uscite in questi giorni allora il Milan metterebbe a segno una plusvalenza da circa 12 milioni di euro.

Nei suoi due anni al Milan Musah ha giocato 80 partite tra tutte le competizioni senza mai trovare la via del gol. Ha messo a segno 5 assist, ha rimediato un'espulsione e ha vinto una Supercoppa Italiana contro l'Inter in finale. Duranteil suo periodo rossonero ha ricoperto diversi ruoli tra il centrocampo e la fascia: mezz'ala, mediano, esterno d'attacco e perfino terzino destro in situazioni d'emergenza