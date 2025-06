Bianchin: "Possibile si trovi un accordo intorno ai 20 milioni per Theo? Sì"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Theo Hernandez: "Theo è cresciuto all’Atletico Madrid e tornerebbe a casa. Per questo, gradisce la destinazione, in un trasferimento che replicherebbe quello di Jean-François Hernandez, papà di Theo, passato dal Rayo all'Atletico nel 2000. Jean-François è stato quasi sempre assente dalla vita di Theo e del fratello Lucas, ma questa è un'altra storia, decisamente più delicata. Il punto qui invece è capire se Milan e Atletico possano trovare un accordo, che per ora non c’è. Simeone sa che potrebbe avere Theo gratis tra un anno e mai offrirà 30 milioni più bonus come l’Al Hilal. Al contrario, 10-15 milioni non basteranno. Il Milan vuole cedere ma sa che Hernandez è uno dei terzini più forti al mondo, o almeno lo è stato fino a un anno fa. Possibile si trovi un accordo intorno ai 20 milioni? Possibile".

LE ULTIME SUL FUTURO DI THEO

Continua la saga per la cessione di Theo Hernandez. Racconta Matteo Moretto, in diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che dopo aver rifiutato l'Al-Hilal Theo ha raggiunto un accordo verbale con l’Atletico Madrid. Gli spagnoli vogliono rinforzare la fascia sinistra e sanno che Theo non vuole rinnovare con il Milan, rendendo il tutto una potenziale occasione di mercato.

Il francese vuole l'Atletico Madrid, ma al momento la distanza tra i club è notevole. I colchoneros offrono meno di 20 milioni di euro, bonus compresi, mentre il Milan si aspetta di avere un'offerta all'altezza del giocatore. Sarà una trattativa che non morirà oggi ma continuerà nelle prossime settimane, con l'Atletico che giocherà sul fatto di avere già l'ok e l'accordo col giocatore.