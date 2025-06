Gazzetta: "Theo ad un passo dall'Atletico poi la rottura col Milan"

vedi letture

Come riportato anche dalla Gazzetta Dello Sport, Theo Hernandez aveva rifiutato un’offerta milionaria dall’Al Hilal, sperando di trovare una squadra in Europa, visto che il rapporto con il Milan è in crisi. L’Atletico Madrid, suo club d’origine, mostrava interesse, ma il Milan non voleva abbassare troppo il prezzo, respingendo offerte al ribasso.

Oggi sembrava tutto fatto per 20 milioni e uno stipendio tra 5 e 6 milioni per Theo, ma a sorpresa l’Atletico ha bloccato tutto per un ripensamento sulle cifre. Dalla Spagna parlano di operazione ormai saltata, mentre al Milan sperano di tenere aperto uno spiraglio. Anche perché a Hernandez il Diavolo ha fatto un discorso chiaro: o ci sarà un’offerta all’altezza per partire in estate o resterà fino alla scadenza, ma senza possibilità di rinnovo e quasi da separato in casa. In un anno che porta al Mondiale, non la migliore prospettiva possibile per un nazionale. Anche se l’estate è lunga e l’ennesimo colpo di scena non è da escludere.