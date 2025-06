Milan, occhi su Javi Guerra: il centrocampista del Valencia nel mirino dei rossoneri

Il Milan continua a lavorare sul mercato per rinforzare il centrocampo, anche dopo aver chiuso l’accordo per l’arrivo di Luka Modric. Come riportato da Gianluca DI marzio, tra i profili monitorati con attenzione c’è quello di Javi Guerra, talentuoso centrocampista classe 2003 in forza al Valencia.

Il giovane spagnolo si è distinto nell’ultima stagione di Liga, collezionando 36 presenze condite da 3 gol e 3 assist. Nato e cresciuto proprio a Valencia, Guerra è un centrocampista moderno, capace di unire qualità tecniche e fisiche, caratteristiche che hanno attirato l’interesse del club rossonero.

Il suo nome non è nuovo nei radar del Milan, che già in passato aveva seguito da vicino il suo sviluppo. Ora, con Adrien Rabiot che resta un’opzione sullo sfondo ma dal futuro incerto, Guerra potrebbe rappresentare una valida alternativa per il centrocampo.

A rafforzare il suo profilo c’è anche l’esperienza in corso all’Europeo U21 con la Spagna, dove ha già giocato da titolare nella gara d’esordio contro la Romania, restando in campo per tutti i 90 minuti.

Il Milan osserva con attenzione, pronto a muoversi se si presenteranno le condizioni giuste per portarlo in Serie A.