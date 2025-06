Pedullà: "Alle 19,30 gli spagnoli hanno presentato 18 milioni più 3 di bonus. No accordo, anche sulle modalità di pagamento"

Nonostante le voci di un’intesa imminente, la trattativa tra Theo Hernandez e l’Atletico Madrid non si è mai conclusa. Infatti, come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, ecco come sarebbero andate le cose tra gli spagnoli e la dirigenza rossonera questa sera:

"Theo Hernandez-Atletico Madrid: MAI accordi definitivi, alle 19,30 gli spagnoli hanno presentato 18 milioni più 3 di bonus. Mai accordo definitivo, anche sulle modalità di pagamento (uno dei motivi della rottura). Si cercherà di ricucire, ma ora siamo fermi", ha scritto Pedullà.