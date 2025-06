Bianchin: "Guéla Doué ha grandi qualità fisiche e atletiche, è molto rapido, può crescere, ha un atteggiamento perfetto"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando il contatto tra il Milan e lo Strasburgo per Guela Doue: "Guéla Doué un’estate fa è passato dal Rennes allo Strasburgo per 6,5 milioni più bonus. Il fratellino invece è andato al Psg ed è semplicemente stato il migliore in campo nella finale di Champions. In questi mesi Guéla è cresciuto, è stato un titolare, ha contribuito al settimo posto dello Strasburgo. Ha le caratteristiche dei profili scelti dal Milan in questi anni: ha 22 anni, ha grandi qualità fisiche e atletiche, è molto rapido, può crescere. Il carattere non è in discussione: atteggiamento perfetto. Deve crescere tecnicamente e offensivamente, perché ora è più bravo senza palla: ha giocato anche sul centro-destra nella difesa a tre.

Ovviamente, al Milan farebbe un salto di qualità: non giocherebbe le coppe ma sarebbe in un grande club. E poi conosce San Siro, dove ha giocato con il Rennes nell’Europa League 2023-24. Il Milan di Pioli vinse 3-0 in casa ma al ritorno a Rennes soffrì, risolvendo la partita con una giocata da fenomeno di Leao. Doué rivedrebbe Rafa nelle partitelle: un terzino destro contro un’ala sinistra. Meglio in allenamento che in partita".