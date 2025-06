Moretto: "Milan, Javi Guerra piace ma al momento non è la priorità"

Tra i tanti nomi che il Milan segue per rinforzare il centrocampo c'è anche quello di Javi Guerra del Valencia, talentuoso classe 2003 che i rossoneri seguono ormai da tempo. Matteo Moretto fa il punto della situazione in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni:

"Il centrocampista Javi Guerra, valutato dal Valencia intorno ai 25-30 milioni, più 25 che 30, è sicuramente un profilo che al Milan piace. Però voglio specificarvi dei punti importanti su questo argomento: ad oggi non è la priorità a livello di ruolo perché il Milan si sta concentrando su altri calciatori e altre trattative.

A livello economico questo tipo di cifra, 25-30 milioni, è sicuramente una cifra che il Milan non vuole spendere in questo momento per Javi Guerra. Vi confermo che è un nome che piace, ma così come piaceva un anno fa: è da parecchio tempo che viene accostato al Milan ma non è mai stato un profilo che veramente scaldava la società. In realtà nelle ultime settimane Igli Tare, insieme a Geoffrey Moncada, stanno visionando con più attenzione la situazione di Javi Guerra, hanno chiesto informazioni a chi lo rappresenta. Ma non ci sono, e non sono previsti nell’immediato, contatti veri e propri tra Milan e Valencia".