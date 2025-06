Moretto: "Musah-Napoli, pista calda ed in piedi. Nuovi contatti tra club la prossima settimana"

Dopo Reijnders il centrocampo del Milan potrebbe vedere un'altra uscita: si tratta di Yunus Musah, finito nel mirino del Napoli di Conte. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla così della trattativa:

"In uscita vi abbiamo raccontato dell’interessamento del Napoli per Musah: è una pista calda, ancora in piedi. Mi aspetto che per la prossima settimana i due club tornino a parlare. Vi avevo raccontato di come la chiusura non fosse imminente, vi avevo parlato di giorni: nei prossimi giorni Milan e Napoli cercheranno di trovare un accordo sulla cifra finale dell’operazione e c’è buona sintonia.

Le parti vogliono provare a chiudere questo tipo di affare: Musah non è centrale nel progetto del Milan in questo momento e per Conte e per il Napoli è un calciatore che può diventare molto interessante in ottica futura. Quello che so io è che nel corso della prossima settimana ci saranno nuovi contatti tra club e la cifra di cui mi parlano, bonus compresi, è sempre di 25-26 milioni di euro. Vedremo poi se i contatti previsti saranno proficui o meno".