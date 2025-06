Jashari costa caro, il Club Brugge avvisa tutti: ci vorranno almeno 40 milioni

Ancora un aggiornamento da Nieuwsblad, portale belga, per quanto riguarda la situazione di Ardon Jashari ed il forte interesse del Milan. Il centrocampista svizzero, prelevato la scorsa estate dal Lucerna per 6 milioni di euro, quest'anno ha firmato un nuovo contratto con adeguamento col Brugge fino al 2029. La squadra belga vorrebbe trattenere il giocatore per un altro anno, e allo stesso tempo Jashari non è così smanioso di trasferirsi.

Ma in ogni caso il centrocampista ha richiamato l'interesse di mezza Europa: il giocatore ha avuto colloqui esplorativi con City, Dortmund e PSG, con il Milan che ora sta facendo sul serio: le discussioni con il suo entourage stanno andando molto bene. Al momento non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra i due club, con la situazione che però è destinata a cambiare presto. Piccola nota a margine: l'entourage di Jashari ha origini albanesi proprio come Tare, nuovo DS rossonero.

Convincere il Club Brugge però non sarà affatto facile, riporta Nieuwsblad: il data la situazione contrattuale del centrocampista, la giovane età ed il suo status (MVP dell'ultimo campionato), la richiesta del club belga supera quota 40 milioni di euro. E non c'è nessuna fretta di cedere, per diversi motivi. Il Mondiale per Club inizierà a breve: i ricchi premi della competizione potrebbero dare ulteriore slancio alle squadre già interessate. Inoltre, ad inizio agosto il Brugge giocherà i turni preliminari di Champions League e trattenerlo fino ad allora non sarebbe di certo un problema.

Il giocatore non spingerà per la cessione: l'affare si farà solo con un accordo che porti benefici anche al Club Brugge.