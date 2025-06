MN - Saelemaekers lo vogliono anche all'estero: Allegri vuole tenerlo

Un po' come nelle due estati precedenti, anche in questa Alexis Saelemaekers sarà protagonista del mercato rossonero. Il laterale belga è tornato dal prestito alla Roma che per ora non ha trovato un accordo con il Milan per riportarlo in giallorosso e non si è prodigata più di tanto per farlo. Questo anche perché Massimiliano Allegri si è messo in mezzo. Il tecnico ne apprezza le qualità da jolly che lo rendono impiegabile in diverse zone del campo.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, per Saelemaekers ci sarebbe l'interesse anche di alcuni club esteri, dai quali sono già arrivate anche delle richieste. Allegri però ha chiesto alla società di trattenere il calciatore e di farlo almeno per il ritiro prestagionale in cui l'ex Anderlecht sarà valutato da vicino dal tecnico livornese per capire se merita un'altra chance milanista dopo due ottimi anni con le maglie di Bologna e Roma. La decisione finale sarà presa insieme al giocatore.

di Antonio Vitiello