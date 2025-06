Theo-Atletico Madrid, Romano: "Ad oggi trattativa bloccata, gli spagnoli non intendono migliorare la propria offerta"

Come riportato dal noto esperto di mercato, Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, la trattativa tra Theo e l'Atletico Madrid sarebbe in una fase di stallo. Le sue parole riportate poco fa:

"A noi non risulta nessun aumento nell'offerta che l'Atletico aveva presentato al Milan qualche giorno fa, quindi di 15 milioni. E' certo che la trattativa per ora non si fa, perchè il Milan intende mantenere la cifra richiesta per il francese, che non è di 15 milioni. L'Atletico la sua offerta l'ha fatta qualche giorno fa, non è stata migliorata, è molto distante dalle richieste del Milan. Oggi non è un'operazione vicina a concludersi. Le cose potranno cambiare? Forse sì, siamo solo a luglio, ma al momento Theo-Atletico non si fa..".