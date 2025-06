Il Napoli non seguirà aste per Musah: partenopei hanno il sì del calciatore

Nuovi sviluppi sulla trattativa di Yunus Musah al Napoli: l'accordo è dietro l'angolo tra Milan e la squadra Campione di Italia. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, per stringersi la mano manca la sintonia sui bonus. I rossoneri chiedono un pacchetto più corposo rispetto a quelli che fino a ora ha messo il Napoli sul piatto.

In totale, compresi in bonus, l'offerta azzurra è di 25 milioni. Dal canto suo il Napoli non ha intenzione di partecipare a nessun tipo di asta e ritiene questa l'offerta massima per il calciatore. Discorso simile anche per un altro obiettivo napoletano, l'esterno del Siviglia Juanlu: per lui il pacchetto messo da parte dalla società azzurra vale 15 milioni.