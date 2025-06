Di Marzio: "Dopo un nuovo rialzo di prezzo del Milan per Theo, l'Atletico Madrid si è chiamato fuori dalla trattativa"

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di trattative, è intervenuto così a Sky Calcio l'Originale. Le sue parole sul caso Theo Hernandez:

"Sembra finita tra Theo e l'Atletico Madrid. E' stata un po' come stare sulle montagne russe in queste ultime ore. La trattatva procedeva bene, proprio fino a questa sera intorno alle 19.00. L'Atletico aveva rilanciato offrendo circa 20 milioni per Theo, il Milan ha continuato a chiedere qualcosa in più e allora gli spagnoli si sono chiamati fuori. Sarà da capire come procederà la gestione di Theo, e se magari potrà riaprirsi la pista Araba..".