Il Betis sogna Chukwueze, ma prima deve risolvere il nodo Antony

Il Real Betis ha messo gli occhi su Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Milan. Secondo quanto riportato da AS, il giocatore classe ’99 è considerato un obiettivo concreto per rafforzare l’attacco biancoverde, ma prima il club andaluso dovrà risolvere una questione economica spinosa: la situazione di Antony.

L’ex esterno dell’Ajax, arrivato al Manchester United per una cifra monstre, è stato accostato al Betis, ma l’operazione presenta ancora ostacoli di natura finanziaria. Solo una volta sbloccata quella trattativa, gli andalusi potrebbero affondare con decisione su Chukwueze.

Samu, 26 anni, non è riuscito ad affermarsi come titolare fisso nel Milan, pur avendo collezionato 36 presenze ufficiali nella stagione appena conclusa, condite da 5 gol e 3 assist. Il Milan, intenzionato a rinnovare la rosa, è aperto alla cessione del nigeriano, anche con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Chukwueze, dal canto suo, vuole giocare con continuità per sentirsi protagonista e conquistare un posto da titolare nella Nigeria in vista del Mondiale 2026. Il Betis può offrirgli questa opportunità, ma per farlo dovrà prima liberarsi di alcuni ingaggi pesanti, tra cui proprio quello di Antony.