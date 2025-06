Theo Hernandez verso il ritorno all'Atletico Madrid? Il suo entourage a Marca: "Speriamo"

vedi letture

Il futuro di Theo Hernandez potrebbe essere all'Atletico Madrid, cioè il club in cui il francese è cresciuto calcisticamente prima di passare nel 2017 al Real Madrid. Dopo aver rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita all'Al Hilal, il giocatore del Milan resta in attesa di una chiamata da qualche top team europeo, in particolare dai Colchoneros che stanno pensando veramente di riprenderlo dopo otto anni.

OPZIONE CONCRETA - L'interesse dell'Atletico Madrid è reale e con il passare dei giorni il suo possibile ritorno sta diventando un possibilità sempre più concreta. "Speriamo" è stata la risposta che l'entourage di Theo ha dato a Marca in merito al possibile ritorno del francese nei Rojiblancos. Il ds degli spagnoli Carlos Bucero vede con favore l'arrivo del numero 19 del Milan, sebbene non tutti nel club sono d'accordo per il suo passato al Real Madrid. Nonostante ciò, il dirigente de Colchoneros sta spingendo per riprendere Theo che potrebbe tornare per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro.

THEO SI E' OFFERTO - Fino a qualche settimana fa lo scenario di rivedere Hernandez con la maglia dell'Atletico Madrid sembrava essere impossibile. Sarebbe stato però lo stesso giocatore ad offrirsi alla società biancorossa: visti i problemi con il Milan per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2026, il francese ha infatti iniziato a guardarsi intorno e il suo agente Quilon ha chiamato l'Atletico per offrirgli il suo assistito. Ora il club del presidente Enqrique Cerezo sta pensando seriamente di riportate Theo ai Rojiblancos dopo otto anni.