Inter, Inzaghi: "Sul gol loro rimpallo clamoroso. Bravissimo Maignan su Zalewski e Mkhitaryan"

Simone Inzaghi è stato intervistato da Mediaset nel post partita di Milan-Inter 1-1. Le sue dichiarazioni:

Ai punti meritava l’Inter? Il Milan però ha dimostrato di sapervi mettere in difficoltà: “È stato un derby. Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, nel secondo tempo siamo entrati in campo e l’episodio loro ci ha aiutato. Abbiamo creato tantissime situazioni contro una squadra forte che ha ottimi giocatori. Non è facile giocare col Milan, è stato un derby fatto molto bene dai miei con tantissimo sacrificio. Eravamo in 14 giocatori di movimento, Arnautovic e Dimarco erano in panchina ma non erano utilizzabili. Sul primo gol c’è stato un rimpallo clamoroso tra Thuram e Frattesi, mi sono arrabbiato tanto. Poi la palla è finita sui piedi di Abraham che è stato bravissimo. Poi nel secondo tempo abbiamo creato tanto, ho visto ora le occasioni di Zalewski e Mkhitaryan: Maignan è stato bravissimo”

Un pareggio che vi soddisfa? “Non abbiamo fatto calcoli, nello stesso tempo sapevamo che ci sarà il ritorno tra 20 giorni sperando di avere più scelte. I ragazzi hanno fatto benissimo, Dimarco e Arnautovic hanno avuto affaticamenti: insieme allo staff medico abbiamo deciso che era meglio non rischiarli. Tra 48 ore si parte per Parma e dobbiamo salvaguardare tutti i giocatori”.

Ora un mese pieno di impegni: “Siamo arrivati in questo mese di aprile con tantissimo orgoglio, non abbiamo pianificato nulla, adesso sappiamo che ci saranno tutte queste partite ravvicinate: il mio sogno da allenatore è di avere tutti a disposizione. Aspettiamo il rientro del nostro capitano, aspettiamo Dumfries. Ho la fortuna di allenare questo gruppo, hanno una disponibilità e un attaccamento alla maglia che mi rende orgoglioso essere il loro allenatore”.

La coppia Correa-Thuram: “Secondo me hanno fatto bene. Avevano giocato bene insieme a Verona dopo una sosta, poi abbiamo avuto problemi prima con Correa e poi con Thuram e non li abbiamo più fatto giocare insieme. Mi piacciono perché sono complementari. Una partita fisica col Milan, ho chiesto tanto sacrificio e i ragazzi l’hanno fatto”.