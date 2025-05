Il report dell'allenamento di ieri del Genoa: oggi i convocati per il Milan

Il Genoa questa sera alle 20.45 ospiterà il Milan nel posticipo del 35° turno del campionato di Serie A Enilive. La partita, in termini di classifica, non dovrebbe avere troppo da dire per nessuna delle due squadre con i rossoneri che, in base ai risultati di domani, potrebbero con una vittoria riavvicinarsi alla zona Europa e Conference League. Intanto oggi il Grifone ieri ha lavorato al centro di allenamento.

Il report dell'allenamento di ieri del Genoa: "Un altro appuntamento smarcato in attesa di tirare le somme a poche ore dalla partita. Patrick Viera ha diretto la parte tattica nell’ambito della sessione di pre-vigilia svolta domenica mattina, lasciando spazio ai collaboratori per le prove delle palle inattive e dei movimenti d’insieme per le due fasi. Non si segnalano novità dell’ultimo minuto in relazione al gruppo dei disponibili, soggetto alle residue verifiche nel match-day per il varo dell’elenco dei convocati. Lo staff ha indetto lunedì mattina una riunione per ripassare ancora le direttive, prima del trasferimento in ritiro per gli scampoli finali".