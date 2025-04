Inter, Carlos Augusto: "Giochiamo ogni competizione per vincerla. I primi derby non sono andarti bene..."

Carlos Augusto, esterno nerazzurro, ha parlato a Mediaset nel pre partita di Milan-Inter di Coppa Italia:

Motivazione particolare per la Coppa Italia? “Siamo l’Inter, dobbiamo giocare ogni competizione per vincerla. Le semifinali col derby sono speciali, ma abbiamo una stagione lunga e dobbiamo affrontare bene ogni competizione”.

Un’occasione per chi gioca meno: “Per questo è bello avere tanti ragazzi che sono bravi in panchina, arrivano questi momenti in stagione dove abbiamo bisogno di tutti: chi gioca di meno può giocare di più ora”.

Milan che quest’anno vi ha portato via un trofeo… “I primi derby non sono andati bene. Le partite le abbiamo analizzate. È il passato, dobbiamo essere concentrati su queste due e vediamo cosa succede”.