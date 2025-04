SPAL, il programma degli allenamenti da qui al 5 maggio: ci sarà un'amichevole

La SPAL sarà avversaria del Milan Futuro nei playout di Serie C, girone B, che si disputeranno il 10 e il 17 maggio, prima a Solbiate e poi a Ferrara, entrambi alle ore 20. Un doppio impegno cruciale per la stagione dei rossoneri e per le sorti del progetto seconda squadra nel prossimo futuro. A Ferrara intanto si preparano con la motivazione in più di avere la gara di ritorno in casa e due risultati su tre a disposizione.

Il sito della SPAL riporta il programma di allenamento da oggi a lunedì 5 maggio:

GIOVEDÌ 1 MAGGIO

Allenamento ore 10:30 - Centro Sportivo "G.B. Fabbri"

VENERDÌ 2 MAGGIO

Allenamento ore 16:00 - Centro Sportivo "G.B. Fabbri"

SABATO 3 MAGGIO

Amichevole

SPAL - Triestina

Stadio “Paolo Mazza” – Ore 15:00

DOMENICA 4 MAGGIO

RIPOSO