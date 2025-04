SPAL, Antenucci: "Abbiamo due finali importantissime. Penso solo a salvare la categoria"

Mirko Antenucci è il giocatore più rappresentativo della SPAL, avversaria del Milan Futuro nei playout di Serie C, girone B, che si disputeranno il 10 e il 17 maggio, prima a Solbiate e poi a Ferrara. Per l'attaccante con un importante passato in Serie A, si tratterà delle ultime due gare della carriera. Per questo dopo la vittoria contro il Gubbio nel weekend, Antenucci ha parlato in conferenza stampa. Alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Le parole di Antenucci: "Guardiamo in faccia la realtà: ora abbiamo due finali importantissime. Il mio pensiero oggi è tutto per la salvezza della SPAL. Solo dopo ci sarà spazio per riflettere sul mio percorso. Sono contento di tutto quello che ho fatto. Ho sempre dato tutto per le squadre in cui ho giocato, ma con Ferrara si è creato un legame speciale. C’è stata un’unione vera con la città e questo resterà sempre dentro di me".

Poi Antenucci ha continuato: "La situazione della squadra ha un po’ oscurato l’addio al calcio. Ora penso solo a salvare la categoria. Sono sereno: so di aver dato tutto e sento che è arrivato il momento giusto per fermarmi. Mi mancherà tantissimo il campo, perché ho sempre vissuto questa professione con grande intensità. Però era giusto fermarsi adesso, anche se sto ancora bene fisicamente e mi diverto in allenamento. Ora voglio costruire qualcosa di diverso, rimanendo vicino a questo mondo.”