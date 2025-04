Qui Bologna, la squadra di Italiano tornerà ad allenarsi domani mattina

Dopo il pareggio per 0-0 contro l'Udinese in uno dei tre posticipi del 34° turno di Serie A Enilive, il Bologna di mister Vincenzo Italiano oggi si gode un giorno di riposo e domani mattina alle 11 sarà di nuovo al centro di allenamento per preparare i prossimi impegni, tra cui una doppia sfida contro il Milan. Così si legge nella nota diramata dal sito rossoblù: "La squadra riprenderà ad allenarsi mercoledì mattina alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli in preparazione a Bologna-Juventus".

Il Bologna affronterà il Milan in due occasioni da qui a fine stagione. La prima il prossimo venerdì 9 maggio in occasione del 36° turno di campionato di Serie A Enilive che si disputerà a San Siro. La seconda, ben più importante e attesa, mercoledì 14 maggio alle 21 nella partita valida per la finale di Coppa Italia che per i colori rossoneri è un'opportunità di rendere meno amara una stagione difficile ma soprattutto l'ultima verosimile chance di staccare un ticket per l'Europa l'anno prossimo.