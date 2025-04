Bologna, oggi seduta differenziata per Holm e Ndoye. Casale in gruppo

vedi letture

Il sito ufficiale del Bologna, avversario del Milan il 9 maggio in campionato e il 14 maggio nella finale di Coppa Italia, ha pubblicato il racconto dell'allenamento odierno della squadra di Vincenzo Italiano in vista del prossimo impegno contro la Juventus: "Sono ripresi oggi gli allenamenti della squadra in preparazione a Bologna-Juventus: corsa e palestra per i più impiegati a Udine, partitella a campo ridotto per gli altri.

Nicolò Casale è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, seduta differenziata per Emil Holm e Dan Ndoye; terapie per Estanis Pedrola".