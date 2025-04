Bologna, Di Vaio: "Due obiettivi da centrare, vogliamo arrivare pronti per la finale contro il Milan"

Il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, parlando degli obiettivi stagionali e del suo rinnovo contrattuale.

Finale di Coppa Italia e piena corsa Champions, è un Bologna che ora per rimanere ancora su due fronti e non deve sbagliare proprio questo tipo di partita?

"Assolutamente sì, perché abbiamo due obiettivi, come diceva il nostro amministratore questa mattina, quindi per portare avanti il sogno Europa, confermarsi in Europa e per arrivare bene, secondo noi, alla finale di Coppa Italia preparati. Dobbiamo pensare partita dopo partita e cominciare da stasera, che è una partita pericolosa, perché loro hanno perso le ultime cinque gare, però hanno valori importanti all'interno della squadra e perché noi arriviamo da una storica qualificazione alla finale, quindi c'è la preoccupazione su questa partita, quindi per noi è fondamentale giocarla bene e farla bene."