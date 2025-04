SPAL, mister Baldini: "Abbiamo aperto una strada, ora dobbiamo continuarla"

vedi letture

Francesco Baldini è il tecnico della SPAL, avversaria del Milan Futuro nei playout di Serie C, girone B, che si disputeranno il 10 e il 17 maggio, prima a Solbiate e poi a Ferrara. Dopo la vittoria per 3-0 contro il Gubbio nel weekend, Tacopina ha parlato in conferenza stampa. Alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Le parole di mister Baldini: "Abbiamo aperto una strada e ora dobbiamo continuarla. L’importante sarà mantenere l’atteggiamento di oggi anche nelle prossime gare. Non andremo in ritiro anticipato, sarebbe controproducente. Lavoreremo bene nel nostro centro sportivo, mantenendo alta l’intensità senza aumentare la pressione inutilmente. Daremo un giorno e mezzo di riposo ai ragazzi e stiamo valutando un’amichevole per il fine settimana, per non perdere ritmo”