SPAL, Tacopina: "Le parole contano poco, dobbiamo terminare nel miglior modo possibile"

vedi letture

Joe Tacopina è il presidente e proprietario della SPAL, avversaria del Milan Futuro nei playout di Serie C, girone B, che si disputeranno il 10 e il 17 maggio, prima a Solbiate e poi a Ferrara. Dopo la vittoria per 3-0 contro il Gubbio nel weekend, Tacopina ha parlato in conferenza stampa. Alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Le parole di Tacopina sul finale di stagione: "Era fondamentale vincere. Avevamo un solo risultato possibile: la nostra vittoria e il pareggio del Milan, ci daranno un doppio vantaggio sui play-out. Sono soddisfatto del risultato, ma anche frustrato, perché avrei voluto vedere sempre questo atteggiamento durante la stagione. Conosco molti di questi ragazzi da tempo, oggi gli ho parlato e ho cercato di far sentire loro il mio sostegno e la mia vicinanza".

Poi Tacopina ha continuato: "Oggi però le parole contano poco, in questo momento possiamo solo guardare avanti con fiducia e terminare questa stagione nel miglior modo possibile. È stata una stagione durissima, forse la più difficile da quando sono nel mondo del calcio in Italia".