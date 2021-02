Crotone, domani la ripresa degli allenamenti in vista del Milan. Esami per Pereira

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, prossimo avversario del Milan in campionato, ha concesso oggi una giornata di riposo ai suoi giocatori che riprenderanno gli allenamenti domani pomeriggio in vista della trasferta di San Siro in programma domenica alle 15. Lo riporta il sito ufficiale del club rossoblu che riferisce anche che Messias, in quanto diffidato e ammonito contro il Genoa, salterà il match contro i rossoneri per squalifica. Pedro Pereira, uscito anzitempo dal campo, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad esami strumentali.