D.Zagabria, Cannavaro: "Milan ha giocatori top e un bravo allenatore che è anche un mio grande amico. Faremo del nostro meglio"

Mercoledì alle ore 21 il Milan sarà impegnato nell'ultima gara della League Phase di Champions League, decisiva per l'approdo diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff. I rossoneri sono in ottima posizione e dovranno vincere in casa della Dinamo Zagabria che avrà tante motivazioni visto che va a caccia di un posto nelle 24. L'allenatore dei croati è una vecchissima conoscenza del calcio italiano, Fabio Cannavaro. L'allenatore italiano ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria in campionato dei suoi sull'Istra.

La Dinamo ospiterà il Milan nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League.

"Quando giochi contro una squadra così non è facile, il Milan è un club con una ricca storia di Champions League, ha giocatori top, un bravo allenatore che è anche un mio grande amico... Ma noi siamo giocando sul campo di casa, faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato e accontentare i nostri tifosi."