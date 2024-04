De Rossi alla Rai: "Ecco com'è nata l'idea El Shaarawy a destra. Se al ritorno giochiamo per pareggiare..."

Daniele De Rossi ha parlato alla Rai al termine di Milan-Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita: “È stata una bella partita, siamo contenti. È venuta fuori la partita che speravamo e immaginavamo. Sapevamo che avremmo potuto soffrire nell’ultima fase di gioco, ma siamo stati ordinati e nel primo tempo abbiamo saputo palleggiare sia in orizzontale che in verticale”.

El Shaarawy su Leao e Theo Hernandez: “È un discorso di rispettare le qualità dei giocatori, le nostre e le loro. Sarebbe stato molto faticoso con uno con la gamba di Theo e quindi abbiamo deciso di spostare a destra Stephan”.

Su Mancini: “Gioca bene con la palla e senza palla. Ci sono giocatori che saltano bene di testa e fanno gol. È stato calciato bene l’angolo. Citarne solo uno per il gol sarebbe un errore, abbiamo visto tante cose fatte bene. Romelu ha fatto una partita magnifica, sono contentissimo

Che gara ti aspetti al ritorno? “Anche simili. Oggi giocavano in casa ed avevano idea di vincere l’andata per gestirla al ritorno. Se la prepariamo solo per pareggiare facciamo una figuraccia. La dobbiamo preparare come l’abbiamo preparata oggi saranno che loro saranno ancora più avvelenati”.