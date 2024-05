Cagliari, oggi allenamento al mattino e conferenza stampa di Ranieri

vedi letture

Il Cagliari sarà il prossimo avversario del Milan. I sardi sono in piena lotta salvezza e verranno a giocarsi le loro carte a San Siro sabato alle 20.45, contro una squadra rossonera che, d'altro canto, deve mantenere il secondo posto ancora per le prossime tre giornate. Nell'avvicinamento alla sfida, ieri il Cagliari ha svolto un allenamento in cui mancava Nicolas Viola (personalizzato) e in cui Marco Mancosu ha lavorato parzialmente con il gruppo. Oggi una sessione mattutina e la conferenza stampa alle ore 13 di mister Claudio Ranieri, nell'antivigilia della partita.

Di seguito leggi il report dell'allenamento di ieri del Cagliari: "Tre giorni alla sfida del “Meazza” contro il Milan: i rossoblù sono scesi in campo al CRAI Sport Center di Assemini. Attivazione tecnica ad iniziare la seduta odierna, a seguire possesso palla ed una sessione di cross e conclusioni a rete. La squadra ha terminato l’allenamento in palestra con un circuito dedicato allo sviluppo della forza. Parzialmente in gruppo Marco Mancosu; personalizzato per Nicolas Viola. Domani mattina, giovedì 9, nuovo allenamento. A seguire mister Claudio Ranieri presenterà la gara in conferenza: l’appuntamento è alle ore 13, diretta streaming su cagliaricalcio.com e sul canale YouTube del Club, con traduzione in tempo reale nella lingua dei segni (Lis)."