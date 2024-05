L'Unione Sarda: "Sabato trasferta in casa-Milan: Oristanio pronto a fare la sua parte"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Unione Sarda, con il seguente titolo presente in taglio alto: "Sabato trasferta in casa-Milan: Oristanio pronto a fare la sua parte". Dopo aver pareggiato col Lecce, i rossoblù sfidano i rossoneri di Pioli. In palio punti pesanti per la squadra di Ranieri, ancora pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Quasi un derby per il centrocampista offensivo classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell'Inter.

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: sabato 11 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN, Sky

