Cagliari al lavoro in vista del Milan: lavoro personalizzato per un calciatore

Tre giorni alla sfida del “Meazza” contro il Milan: i rossoblù sono scesi in campo al CRAI Sport Center di Assemini. Attivazione tecnica ad iniziare la seduta odierna, a seguire possesso palla ed una sessione di cross e conclusioni a rete. La squadra ha terminato l’allenamento in palestra con un circuito dedicato allo sviluppo della forza. Parzialmente in gruppo Marco Mancosu; personalizzato per Nicolas Viola.

Domani mattina, giovedì 9, nuovo allenamento. A seguire mister Claudio Ranieri presenterà la gara in conferenza: l’appuntamento è alle ore 13, diretta streaming su cagliaricalcio.com e sul canale YouTube del Club, con traduzione in tempo reale nella lingua dei segni (Lis).