De Rossi: "Pioli ha vinto lo scudetto giocando meglio di tutti. Lo stimo anche umanamente"

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida di Europa League con il Milan, andata dei quarti di finale:

"Nel calcio di oggi l'analisi degli avversari è fondamentale, anche grazie ai mezzi che abbiamo. Sappiamo tutto degli avversari e gli avversari sano tutto di noi. Se non sappiamo chi hai di fronte diventa impossibile impostare la gara. Anche l'aspetto fisico degli avversari ti obbliga a schierare la squadra in un modo o in altro".

Pioli?

"Lo stimo tantissimo. Sono un grande appassionato di tutti gli allenatori, ho sempre sognato di fare questo lavoro. Al Milan ha vinto uno scudetto giocando meglio di tutti, con un gioco molto moderno. Lo stimo anche come persona, abbiamo avuto modo di confrontarci quando abbiamo perso una persona importante per entrambi, Davide Astori. Anche questo, purtroppo, ci ha avvicinati".

Dybala e Lukaku?

"Vanno allenati tanto, vanno stimolati e devono essere consapevoli che possono e devono darci sempre qualcosa di più. Calcisticamente vanno gestiti in maniera diversa, Dybala deve essere libero di muoversi su tutto il fronte offensivo per creare superiorità numerica, mentre Lukaku ha bisogno di giocatori che raccolgono palla fra le linee e lo mandano in profondità per sfruttare la sua forza e la sua tecnica incredibile".