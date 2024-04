De Rossi torna a San Siro da allenatore: "Stadio che trasuda gloria. Mi ha dato le più forti sensazioni"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato delle sue emozioni nel tornare a San Siro, per la prima volta da allenatore:

"Era lo stadio che volevo rivisitare di nuovo. Mi era dispiaciuto che avessimo giocato sia con Inter che con Milan. Il fato e il nostro percorso in Europa ci ha permesso di giocare in uno stadio che mi ha permesso di sentire le più forti sensazioni, tolti i due delle squadre per cui ho giocato, cioè Olimpico e Bombonera. Posto magnifico per fare calcio, trasuda gloria. C'è quella sensazione che chi è venuto qui ha visto grandi notti di calcio".

Sul vantaggio di giocare in casa il ritorno

"Si è sempre detto quanto è meglio giocare la seconda in casa. Tolta la regola del gol in trasferta la distanza si è assottigliata. Ma comunque devi giocare una volta in casa, una fuori e devi essere bravo a preparare la partita a prescindere, sapendo che ce ne sono due".