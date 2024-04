Dimarco a DAZN: "Abbiamo scritto la storia. Sul pullman canterò solo cori sull'Inter"

vedi letture

Federico Dimarco ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Inter. Le sue dichiarazioni:

Vi rendete conto di cosa avete fatto? “Penso che non ci sia cosa più bella. La stessa cosa, se fosse stata a parti inverse, sarebbe stata uguale per loro. Per noi interisti oggi è una giornata che ci porteremo nel cuore, abbiamo scritto la storia, abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Abbiamo vinto un derby fuori casa e siamo campioni d’Italia, meglio di questo credo che non ci sia nulla”.

Cosa canterai sul pullman scoperto? “Canterò solo cori sull’Inter”