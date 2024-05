Genoa, oggi sessione tattica e riunione in sala video dove "sono passate le immagini e le qualità degli avversari"

Squadra proiettata verso rifinitura e partenza. Altra tappa della preparazione in casa Genoa. Vertici del club in tribuna domenica al Meazza. Cresce il numero di tifosi al seguito. Sabato conferenza di Gila ed elaborazioni delle palle inattive. Sfida 110 in Serie A Tim con il Milan. Squadra con la maglia away. Tre stagioni in rossonero per il mister. Partita n° 32 per l’arbitro Prontera nel massimo campionato. Grifone leader per contrasti (570) e intercetti (304) nei primi 34 turni. Diavolo con il primato di gol (11) su sviluppi da calci d’angolo. Gudmundsson miglior marcatore (14) tra le neopromosse nei maggiori campionati europei. L’islandese in corsa per il 29° Premio Gentleman Fair Play. Subito calda la prevendita per la partita con il Sassuolo. Under 19 M in campo domenica a Quiliano con la Juventus. Papadopoulos in lizza per la rete più spettacolare nel Primavera 1 TIM. Le Women ospitano domenica ad Arenzano il Ravenna (ore 15). Asta benefica su e-bay per le maglie dei giocatori nella gara con il Cagliari.

Marcia inserita – Nella giornata di venerdì la squadra ha sostenuto una sessione tattica, dopo la riunione in sala video per metabolizzare le indicazioni. Sullo schermo sono passate le immagini e le qualità degli avversari, impostisi nella gara di andata per il gol di Pulisic nelle battute finali. Dopo la canonica attivazione in palestra, battezzata da esercitazioni di riscaldamento e prevenzione, il gruppo ha provato la coralità dei movimenti, dentro un valzer di uscite e scalate, prima della distribuzione delle pettorine e la disputa di una partita. A seguire le operazioni a bordo campo il club manager Rossi nel tourbillon di un tempo ballerino. Sole e nuvole. Nuvole e poi ancora sole. E’ stata fissata a mezzogiorno della vigilia, nella sede di Villa Rostan, il punto stampa di ‘Gila’ per le ultime news.