Allarme in casa Genoa: Gudmundsson ha la febbre e potrebbe saltare il Milan

Squadra che vince non si cambia. Almeno secondo Alberto Gilardino che per la sfida di San Siro dovrebbe confermare il 3-5-2 che lunedì scorso ha travolto il Cagliari a Marassi. Davanti a Martinez ci sarà una linea a tre con Vogliacco, De Winter e Vasquez mentre in mezzo al campo dovrebbe essere confermato Thorsby con Badelj e Frendrup.

L’unico dubbio può essere a sinistra con Haps che insidia Martin mentre a destra dovrebbe giocare Sabelli. In attacco Retegui potrebbe però non ritrovare Gudmundsson: un leggero stato influenzale potrebbe rilanciare Ekuban.