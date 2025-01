Djuric a Dazn: "Non è andata ma sono orgoglioso dei miei compagni"

Il Milan ha vinto in maniera clamorosa e in rimonta nel finale la gara contro il Parma, 3-2. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di DAZN il centravanti gialloblù Milan Djuric. Le sue dichiarazioni.

Sei già parte calda della squadra?

"Sono partito forte con una partita importante: mi fa piacere che il Parma ha creduto in me. Abbiamo svolto un'ottima partita: il risultato non è andata dalla nostra parte ma sono orgoglioso dei miei compagni"

Hai trovato una squadra che gioca per te?

"Ho trovato una squadra che ha impronta di giocare a terra, con tanti ragazzi di qualità e giovani: il mio obiettivo è di cercare di essere più efficaci possibile. Oggi lo siamo stati e siamo mancati nel finale, dove un pizzico d'esperienza poteva aiutarci"

Descrivi il clima nello spogliatoio?

"C'è tanta rabbia, delusione, come è normale: bisogna portarsi la rabbia in settimana per affrontare i prossimi due impegni fondamentali per noi. Domani ripartiamo"