Domani allenamento al mattino per l'Empoli, avversario rossonero nel weekend

Il Milan sfiderà l'Empoli nel corso del 14° turno del campionato di Serie A: la partita è in programma sabato alle ore 18 presso lo stadio di San Siro e mette di fronte due squadre che distano solamente tre lunghezze l'una dall'altra. In caso di vittoria i toscani aggancerebbero clamorosamente i rossoneri in classifica. Questo non deve succedere per la squadra di Fonseca che, anzi, dovrebbe cominciare a macinare punti in campionato se non vuole chiamarsi definitivamente fuori dalla lotta per le posizioni di rilievo.

Come riporta il sito ufficiale dell'Empoli, nella giornata di domani la squadra di Roberto D'Aversa sarà al lavoro al Campo Sussidiario al mattino, alle ore 11, per la sessione di allenamento della vigilia. Prevista per domani anche la conferenza stampa dell'allenatore della formazione toscana.