Dopo Hermoso, la Roma chiude per altri due svincolati. Uno è Hummels

Il mercato è finito. Anzi no. Almeno in casa Roma. Nella giornata di ieri è infatti arrivata la prima intervista da calciatore della Roma per il difensore Mario Hermoso dopo la firma, da svincolato, con i giallorossi nelle scorse ore: "La verità è che è stato un qualcosa di molto veloce. Da quando è nata questa opportunità ho voluto far parte di questo grande club e di questa grande storia, sono curioso di vedere il feeling che potrò creare col tecnico e con l'ambiente". Ma l'ex Atletico Madrid non sarà l'ultimo arrivo di questo mercato in casa giallorossa.

La Roma è infatti vicina a chiudere un ulteriore colpo di mercato con l'arrivo di Mats Hummels. Il club giallorosso ha accelerato i contatti nelle ultime ore, decidendo di puntare sull'esperto difensore tedesco per rinforzare il reparto arretrato. L'accordo è ormai è stato trovato, con gli ultimi dettagli definiti. Hummels ha quindi accettato l'offerta della Roma di un anno di contratto più un altro anno che scatterebbe al raggiungimento del 50% delle presenze. L'ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni più bonus. Oggi il centrale tedesco classe '88 oggi sbarcherà a Fiumicino intorno a mezzogiorno per poi sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma.

Ma Ghisolfi è letteralmente scatenato sul mercato degli svincolati, al punto che ci sono in corso anche i contatti per il ritorno di Kostas Manolas. I giallorossi sarebbero disposti a offrire al greco un contratto di un anno a 500mila euro.