Eurorivali, il Club Brugge sabato sfida una delle sorprese del campionato belga

Con il campionato, settimana prossima ricomincerà anche la Champions League. I rossoneri, dopo la gara di sabato alle 18 a San Siro contro l'Udinese, cercherà i primi fondamentali punti europei sempre in casa contro il Club Brugge, squadra belga che al momento nella classifica unica della Champions ha 3 punti. Prima della trasferta milanese la squadra belga sarà impegnata nel campionato nazionale poco prima di quando scenderanno in campo i rossoneri.

Il Club Brugge, infatti, scenderà in campo alle ore 16 di sabato in casa del Westerlo, squadra che in questo avvio di stagione sta sorprendendo tutti e si trova al sesto posto. Non a caso le due compagini sono appaiate in classifica con lo stesso numero di punti: dunque una partita impegnativa e importante per i nerazzurri di Bruges.