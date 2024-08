Ex Milan, Bellanova: "Questa Atalanta ha qualità, cercheremo di dare una svolta a questo momento"

L'esterno dell'Atalanta Raoul Bellanova ha parlato ai canali ufficiali della società dopo il ko di San Siro contro l'Inter: "E' una serata da dimenticare e personalmente avrei sperato in un esordio migliore. Purtroppo se vieni a San Siro e prendi due gol dopo dieci minuti, la partita diventa difficile contro una squadra che si conosce a memoria e tu che hai tanti giocatori nuovi. La qualità in questa squadra c'è, abbiamo visto ogni anno l'Atalanta ingranare a campionato in corso. Nella sosta cercheremo di dare subito una svolta".