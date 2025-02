Feyenoord, in panchina col Milan ci sarà Bosschaart. Tre assenti alla rifinitura

Il Feyenoord ha deciso: in panchina domani sera contro il Milan ci sarà Pascal Bosschaart, tecnico proveniente dal settore giovanile del club di Rotterdam chiamato a guidare la squadra dopo l'esonero delle scorse ore di Brian Priske. L'annuncio è arrivato questa mattina direttamente dai canali social del club olandese che spiegano come Bosschaart guiderà temporaneamente la squadra in attesa di capire chi potrà essere annunciato come nuovo allenatore: come vi abbiamo raccontato il primo nome è quello di Marino Pusic, allenatore dello Shakhtar di Donetsk ed ex assistente di Arne Slot nella sua esperienza a Rotterdam. I contatti ci sono e il diretto interessato ha già dato il proprio ok di massima, resta ancora da capire se eventualmente il club ucraino deciderà per liberarlo.

Il tecnico, sottolinea il De Telegraaf, non ha ancora la licenza UEFA per allenare in Champions League e proprio per questo motivo domani sera in panchina sarà accompagnato dall'assistente John De Wolf.

Intanto, questa mattina la squadra di Rotterdam ha svolto la seduta di rifinitura in vista del match coi rossoneri, in attesa della conferenza stampa dello stesso Bosschaart e di Quinten Timber in programma alle ore 14.15. Hwang In-beom, Bart Nieuwkoop e Gernot Trauner non hanno preso parte all'allenamento, restando così in forte dubbio per domani sera.